Кучеров установил рекорд 20-летия, но его затмил еще один русский парень

В 1998 году Яромир Ягр выбил 120 очков за 75 матчей. Теперь подобный результат удался и Никите Кучерову. С сезона-1993/94 такую отметку покоряли всего пять раз.

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«Тампа» обыграла «Каролину» (6:3), а Кучеров отдал голевую передачу. Но первой звездой игрового дня признали нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева. В игре с «Детройтом» (5:2) он впервые в карьере сделал хет-трик в матче НХЛ.

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