Сильный ветер не позволил «Ред Буллу» и «Айнтрахту» сыграть в ЛЕ. Матч перенесен на день вперед
27 февраля 2020, 18:43
В четверг, 27 февраля, попасть можно будет только на 14 стадионов из 16 задействованных в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.
Матч «Интер» – «Лудогорец» из-за коронавируса пройдет без зрителей. Игру «Ред Булла» и «Айнтрахта» вообще перенесли в связи со штормовым предупреждением в Австрии. Там ожидают порывы ветра со скоростью 120 километров в час.
УЕФА перенес игру на сутки вперед. Она состоится 28 февраля в 19:00 (МСК).
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В первом матче «Айнтрахт» выиграл 4:1.
«Айнтрахту» и «Ред Буллу» придется переносить и матчи чемпионата. У немцев игра была запланирована на воскресенье с «Вердером», у австрийцев – на тот же день с «Альтахом».
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