Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
25 февраля 2020, 10:05
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд – третий игрок по возрасту на момент достижения показателя в 25 голевых передач в Премьер-лиге.
- Сеск Фабрегас (20 лет, 134 дня)
- Уэйн Руни (21 год, 63 дня)
- Трент Александер-Арнольд (21 год, 140 дней)
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