«Арсенал» и «Эвертон» забили голы на первых минутах обоих таймов. Это третий случай в истории АПЛ
23 февраля 2020, 21:19
На 49-й секунде матча голом отметился Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»). На 46-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).
До этого подобное случалось в двух матчах АПЛ:
- Январь 1996 года. «Ньюкасл» – «Арсенал»
- Март 2001 года. «Чарльтон» – «Лидс»
Гол «Эвертона» – отдельный шедевр:
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