«Ман Сити» четыре раза подряд не забил пенальти в АПЛ. Пробовали четыре разных игрока

22 февраля 2020, 22:07
  • «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» (не забил Стерлинг)
  • «Шеффилд Юнайтед» – «Ман Сити» (не забил Жезус)
  • «Тоттенхэм» – «Ман Сити» (не забил Гюндоган)
  • «Лестер» – «Ман Сити» (не забил Агуэро)

Последний реализованный пенальти в АПЛ был у «Ман Сити» 21 декабря. Тогда «МС» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1. Один из мячей с одиннадцатиметрового забил Гюндоган.

Новая игра с «Лестером» принесла достижение Касперу Шмейхелю. Он отбил четвертый пенальти в АПЛ – это больше, чем в карьере его отца.

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