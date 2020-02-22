Японский «Виссел Кобе» запретил фанатам петь на стадионе. Это мера против распространения коронавируса

«Виссел Кобе» и «Йокогама» откроют сезон чемпионата Японии. На официальном сайте «Виссел Кобе» есть меры предосторожности для фанатов, чтобы те не заразились коронавирусом. Их пять:

Если вы плохо себя чувствуете, у вас кашель или лихорадка, воздержитесь от просмотра игры. Пожалуйста, принесите и наденьте маску, чтобы предотвратить инфекцию и ее распространение. После входа на стадион тщательно помойте руки в ближайшем туалете. При кашле или чихании используйте маску, носовой платок или рукав, чтобы закрыть рот и нос. Запрещена поддержка через пение и любые вспомогательные инструменты (флаги, кричалки).