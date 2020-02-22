Любой выход Жиру в старте означает его участие в голах «Челси»

Оливье Жиру вышел в стартовом составе «Челси» впервые с ноября. Уже в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» он забил свой первый мяч в сезоне АПЛ. Opta пишет, что Жиру принимал участие в 14 голах «Челси» во всех турнирах за 14 игр, где выходил с первых минут. Он забил 10 голов и отдал четыре голевых паса.