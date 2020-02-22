Любой выход Жиру в старте означает его участие в голах «Челси»
22 февраля 2020, 16:20
Оливье Жиру вышел в стартовом составе «Челси» впервые с ноября. Уже в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» он забил свой первый мяч в сезоне АПЛ. Opta пишет, что Жиру принимал участие в 14 голах «Челси» во всех турнирах за 14 игр, где выходил с первых минут. Он забил 10 голов и отдал четыре голевых паса.
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- Это только седьмая игра Жиру в сезоне АПЛ. Его среднее игровое время – 36 минут за матч.
- Зимой Жиру интересовались «Лацио» и «Тоттенхэм». Он отказал и публично ответил: «Я полностью сосредоточен на «Челси». Хочу повысить игровое время и поехать на Евро».
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