Овечкин забросил в НХЛ 699-ю шайбу

Шайба в матче с «Монреалем» приблизила стала для Александра Овечкина 41-й в сезоне и 699-й за всю карьеру в НХЛ. Она приблизила Овечкина к седьмой строчке (Майк Гартнер, 708 шайб) еще на одну шайбу – теперь расстояние между ними составляет всего 9 голов.

Для Овечкина это первая шайба после пяти встреч, в которых он не набрал ни одного результативного очка. Неудачная серия Овечкина совпала с не очень приятным отрезком «Вашингтона» – 1 победа, 4 поражения. Хотя в матче с «Монреалем», в котором Овечкин забил, «Вашингтон» тоже проиграл (3:4 – ОТ).