«Ливерпулю» нужно победить в 5 матчах, чтобы стать чемпионом АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (1:0), и после 26 тура у него 76 очков – это рекорд не только для Премьер-лиги, но для всех чемпионатов из топ-5 лиг. Благодаря этому результату «Ливерпуль» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – ниже пятого места по итогам этого сезона АПЛ он уже не опустится.

Дополнительная причина гордиться «Ливерпулем» – Садио Мане. Для него гол в ворота «Норвича» стал сотым за время выступлений в Англии.