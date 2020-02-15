Холанд стал первым игроком, который забил 8 мячей в 5 стартовых матчах Бундеслиги

До этого по 7 мячей в 5 первых матчах в чемпионате Германии забивали Герт Дерфель (1963 год – играл в «Гамбурге») и Пако Алькасер (в 2018 году, когда приехал в дортмундскую «Боруссию»).

После перехода в «Боруссию» Холанд сыграл против «Аугсбурга», «Кельна», «Униона», «Байера» и «Айнтрахта». Интересно, что он не забил только «Байер» – тогда «Боруссия» впервые проиграла в этих пяти встречах. Во всех остальных матчах, когда Холанд забивал, «Боруссия» побеждала.