Лукаку поднял угловой флажок, когда праздновал гол в дерби. Потом он назвал себя королем Милана
10 февраля 2020, 10:56
«Милан» выигрывал у «Интера» со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил четыре мяча. Главные лица дерби – Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в дерби (38 лет и 129 дней). Лукаку забил четвертый гол «Интера» и запомнился необычным празднованием: он поднял над головой угловой флажок с натянутой футболкой.
Так это выглядело:
«В городе новый король», – написал Лукаку в инстаграме.
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