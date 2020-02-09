Роналду забил в десяти матчах подряд в двух из пяти топ-лиг Европы

В матче с «Вероной» он забил гол и стал первым игроком, которому покорилось это достижение. За полтора сезона в «Ювентусе» он сыграл 51 матч в Серии А – за это время он набрал 51 очко (забил 41 гол и отдал 10 голевых передач).

Результативность Роналду не помогла «Ювентусу» в матче с «Верной». «Юве» проиграл (1:2) и потерпел третье поражение в чемпионате Италии в этом сезоне.