Презентация Хонды в «Ботафого» – это японские флаги, суши-маскот, эксклюзивное пиво, диджей и полные трибуны
09 февраля 2020, 09:46
Кейсуке Хонда всего два месяца провел в «Витессе» и ушел почти сразу же после Слуцкого. Его новый клуб – «Ботафого» из Рио де Жанейро, и презентация игрока на стадионе по-настоящему впечатляет.
На трибунах было очень много японских флагов.
На презентацию позвали диджея с символичным псевдонимом – DJ Pelé.
Суши-спонсор клуба притащил маскота в виде ниндзи.
А партнерский производитель пива выпустил лимитированную версию напитка специально под переход Хонды.
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