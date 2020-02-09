Презентация Хонды в «Ботафого» – это японские флаги, суши-маскот, эксклюзивное пиво, диджей и полные трибуны

09 февраля 2020, 09:46

Кейсуке Хонда всего два месяца провел в «Витессе» и ушел почти сразу же после Слуцкого. Его новый клуб – «Ботафого» из Рио де Жанейро, и презентация игрока на стадионе по-настоящему впечатляет.

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На трибунах было очень много японских флагов.

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На презентацию позвали диджея с символичным псевдонимом – DJ Pelé.

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Суши-спонсор клуба притащил маскота в виде ниндзи.

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А партнерский производитель пива выпустил лимитированную версию напитка специально под переход Хонды.

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