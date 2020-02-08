Все претенденты на «Оскар»

Мы брали данные по номинантам на официальном сайте Оkko (да, это там показывают АПЛ). Именно Оkko проведет эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения «Оскара». Начало – 10 февраля в 4:00 по московскому времени. Второй год подряд мероприятие пройдет без официального ведущего.