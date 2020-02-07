Головин занимает девятое место в рейтинге зарплат «Монако»
07 февраля 2020, 16:33
Данные о зарплатах в «Монако» предоставил L’Equipe. Топ-10 месячных зарплат клуба выглядит так:
1. Виссам Бен-Йеддер –650 тысяч евро.
2. Франсеск Фабрегас – 600 тысяч.
3. Тьемуэ Бакайоко – 450 тысяч.
4. Ислам Слимани – 380 тысяч.
5. Кейта Бальде – 310 тысяч.
6. Желсон Мартинш – 300 тысяч.
7. Камиль Глик – 290 тысяч.
8. Стефан Йоветич – 280 тысяч.
9. Александр Головин – 225 тысяч.
10. Адриен Силва – 220 тысяч.
Топ-30 зарплат в Лиги 1, по данным издания, выглядит так:
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