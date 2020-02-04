Вратарь «Калгари» Тэлбот проиграл драку, а потом оправдывался перед женой

04 февраля 2020, 11:35

Вратари в НХЛ дерутся редко, но недавно такое произошло в матче «Калгари» и «Эдмонтона».

37-летний кипер «Эдмтонтона» Майк Смит там победил Кэма Тэлбота:

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Теперь Тэлбот рассказал подробности: «Моя жена совсем не радовалась после игры. После этого мне пришлось отвозить домой ее машину. Она была так зла, что выпила пару бокалов вина. Смит – большой человек. Я предполагал, что для меня это закончится не очень хорошо. Это была одна из тех ситуаций, когда ты просто должен что-то делать».

Семья Кэма Тэлбота, когда он не дерется:

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