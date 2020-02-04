Демме – второй футболист с именем Диего, забивавший за «Наполи» в Серии А

«Наполи» вынес «Сампдорию» – 4:2. А один из голов забил новичок «Наполи» Диего Демме. Интересный факт от Opta – он стал вторым Диего, забивавшим за «Наполи».

Первым был Диего Марадона, игравший за «Наполи» в период с 1984-й по 1991-й. Что самое интересное: последний гол Марадона забил в гостевом матче с «Сампдорией».