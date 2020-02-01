Лэмпард впервые в сезоне АПЛ поменял основного вратаря. Говорит, Кепа остался на лавке не из-за травмы

24 матча подряд в АПЛ в воротах «Челси» стоял Кепа. В 25-м (против «Лестера») все изменилось – впервые в сезоне Премьер-лиги вышел Вилли Кабальеро.

Ранее появлялись слухи о том, что у Кепы есть повреждение. Но перед матчем с «Лестером» Лэмпард сказал: «Решение оставить Кепу в запасе далось мне непросто. Дело не в травме, Кепа здоров. Я доверяю своим вратарям, как Кепе, так и Вилли Кабальеро».

Интересно, что после матча с «Халлом» Лэмпард говорил об ошибках Кепы: «Ему придется с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый футболист, независимо от того, насколько он хорош или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже самых лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться».