Marca о Смолове: противоречивая фигура с большим списком курьезов

31 января 2020, 16:13

Marca выпустила заметку о Смолове: 

🕺 Называют Федора «противоречивой фигурой с большим списком курьезов»; 
🐃 По мнению издания, самая яркая игра Смолова была против Испании в Питере (3:3); 
🥕 Назвали ту сцену с Бузовой из Comment Out «спорной»;  
👄 Вспомнили Лопыреву, внучку Ельцина и других девушек; 
⛅️ Считают, что весна в «Сельте» решит, возьмет ли его Черчесов на Евро.

Все фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press
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