Ибрагимович перешел в «Милан» – и команда не проигрывает 6 матчей
29 января 2020, 10:29
22 декабря 2019: «Милан» проигрывает «Аталанте» 0:5. В Италии начинаются двухнедельные каникулы.
2 января 2020: Ибрагимович – игрок «Милана».
29 января 2020: «Милан» не проигрывает шесть матчей подряд, а в последних пяти – побеждает
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В этих шести играх:
• Ребич – 3 гола, 1 ассист
• Кастильехо – 1 гол, 2 ассиста
• Леау – 1 гол, 1 асcист
• Ибрагимович – 2 гола
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