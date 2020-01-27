Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА – будут помогать Бабаеву

Алексей и Василий Березуцкий подписали контракт с ЦСКА. В прошлом году они помогали Леониду Слуцкому в «Витессе», но после его ухода в отставку и переход в «Рубин» вернулись в клуб, в котором заканчивали карьеру. Их должности в «Витессе» и ЦСКА немного отличаются.

ЦСКА – заместители генерального директора по спортивным вопросам

«В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии», – говорит Василий.

«Витесс» – тренеры защитников

«Бывает, что они даже тренируются с нами. Невозможно сразу полностью отойти от футбола. В то же время они отлично выполняют свои тренерские функции, постоянно подсказывают игрокам. Нам это действительно очень помогает. Многие говорят, что после их прихода мы стали больше пропускать, но на самом деле сейчас мы играем в обороне более слаженно», – бывший игрок «Витесса» Вячеслав Караваев о роли Березуцких.