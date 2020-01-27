«Будь легендарным» – с такой надписью на кроссовках Букер сыграл в матче НБА. Эти слова он получил от Кобе

«Мемфис» и «Финикс» превратили старт матча в акцию памяти для Кобе Брайанта (так сейчас делают все). Сначала было 24-секундное владение, потом – владение восемь секунд с нарушением правила перехода центра площадки. Напоминаем: во время игровой карьеры Брайант как раз и играл под восьмым и 24-м номером.