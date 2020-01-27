«Будь легендарным» – с такой надписью на кроссовках Букер сыграл в матче НБА. Эти слова он получил от Кобе
27 января 2020, 03:36
«Мемфис» и «Финикс» превратили старт матча в акцию памяти для Кобе Брайанта (так сейчас делают все). Сначала было 24-секундное владение, потом – владение восемь секунд с нарушением правила перехода центра площадки. Напоминаем: во время игровой карьеры Брайант как раз и играл под восьмым и 24-м номером.
Баскетболист «Финикса» Девин Букер не сдержал слез. В 2016 году он получил от Кобе Брайанта важную фразу: «Будь легендарным». С этой надписью на кроссовках Букер теперь вышел на матч против «Мемфиса».
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить