Ихеаначо стал идеальным форвардом для кубковых турниров. Сколько играет – столько и забивает

25 января 2020, 18:10
www.imago-images.de/Global Look Press

Иметь в своей команде форварда для кубковых турниров – счастье. 

«Лестер» с минимальным счетом выиграл у «Брентфорда» в Кубке Англии. Единственный мяч забил Келечи Ихеаначо. У него набралось девять голов в девяти матчах Кубка Англии (пять за «Лестер», четыре – в «МС»). 

В АПЛ результативность Ихеаначо гораздо хуже. Там он забил 19 голов за 105 игр.