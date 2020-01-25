Ихеаначо стал идеальным форвардом для кубковых турниров. Сколько играет – столько и забивает
25 января 2020, 18:10
Иметь в своей команде форварда для кубковых турниров – счастье.
«Лестер» с минимальным счетом выиграл у «Брентфорда» в Кубке Англии. Единственный мяч забил Келечи Ихеаначо. У него набралось девять голов в девяти матчах Кубка Англии (пять за «Лестер», четыре – в «МС»).
В АПЛ результативность Ихеаначо гораздо хуже. Там он забил 19 голов за 105 игр.
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