Макдэвид три года подряд побеждал в забегах на скорость на Матче звезд НХЛ. Теперь занял второе место
25 января 2020, 11:14
Недавно мы рассказывали о Матче звезд КХЛ (тут и тут). Теперь такое мероприятие проводит НХЛ. Формат похожий: в один день хоккеисты соревнуются в конкурсах на силу, скорость и креатив, дальше – сами игры звезд. Из всех конкурсов больше интересен результат забега на скорость.
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Первая тройка в 2020-м:
1. Мэтью Барзэл («Нью-Йорк Айлендерс») – 13,175
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,215
3. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс») – 13,509
Победители скоростных забегов в предыдущие годы:
2019. Коннор Макдэвид
2018. Коннор Макдэвид
2017. Коннор Макдэвид
Макдэвид был первым игроком в истории, который выиграл скоростной забег три раза. Улучшить достижение не получилось.
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