Макдэвид три года подряд побеждал в забегах на скорость на Матче звезд НХЛ. Теперь занял второе место

Недавно мы рассказывали о Матче звезд КХЛ (тут и тут). Теперь такое мероприятие проводит НХЛ. Формат похожий: в один день хоккеисты соревнуются в конкурсах на силу, скорость и креатив, дальше – сами игры звезд. Из всех конкурсов больше интересен результат забега на скорость.