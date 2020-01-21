Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил

Разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер выступает в НБА с 2011 года. Его команды всегда уступали клубам Леброна Джеймса, если оба баскетболиста пересекались на площадке.

Всего было 28 матчей, во всех Уокер проиграл Леброну. Хуже была серия только у Шермэна Дугласа, который 30 раз проиграл Майклу Джордану.

«Что я могу сказать? Это лучший баскетболист, с которым можно было сыграть в моем поколении, лучший на протяжении последних, наверное, 15 лет? Что есть, то есть», – говорил Уокер о неприятной статистике.

С 29-й попытки Уокер все же обыграл Леброна. Его «Бостон» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 139:107. Уокер набрал 20 очков (Леброн – 15). «Рад, что выиграл у него хотя бы раз. Но это всего лишь одна победа, счет 1:28», – заявил Уокер после игры.