Месяц назад Депай порвал кресты, сейчас – уже работает в тренажерке

20 января 2020, 10:35

В середине декабря 2019 года «Лион» играл с «Ренном». Во время матча сразу два игрока команды, включая капитана Мемфиса Депая, получили травму – разрыв крестообразной связки.

Кресты – одна из самых тяжелых травм для профессиональных спортсменов, восстановления от которой обычно занимает около полугода. Но спустя месяц Депай уже выложил видео индивидуальных тренировок, где он интенсивно работает над возвращением.

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Кстати, сразу после травмы Депай написал в инстаграме, что планирует немного сконцентрироваться на написании своей музыки, пока не может тренироваться. «Но, надеюсь, вы не обидитесь, потому что надолго я не задержусь».

 

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