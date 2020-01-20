Месяц назад Депай порвал кресты, сейчас – уже работает в тренажерке
20 января 2020, 10:35
В середине декабря 2019 года «Лион» играл с «Ренном». Во время матча сразу два игрока команды, включая капитана Мемфиса Депая, получили травму – разрыв крестообразной связки.
Кресты – одна из самых тяжелых травм для профессиональных спортсменов, восстановления от которой обычно занимает около полугода. Но спустя месяц Депай уже выложил видео индивидуальных тренировок, где он интенсивно работает над возвращением.
Кстати, сразу после травмы Депай написал в инстаграме, что планирует немного сконцентрироваться на написании своей музыки, пока не может тренироваться. «Но, надеюсь, вы не обидитесь, потому что надолго я не задержусь».
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