«Ливерпуль» не пропускает в АПЛ семь матчей подряд

19 января 2020, 22:00
Официальный сайт АПЛ
  • «Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:3
  • «Ливерпуль» – «Уотфорд» – 2:0
  • «Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4
  • «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:0
  • «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0
  • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1
  • «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

«Эвертон» остается последней командой, которая забивала «Ливерпулю» в АПЛ. Тот матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». В игре с «МЮ» новое развлечение появилось у вратаря Алиссона – именно он ассистировал Салаху в моменте со вторым голом. Последним вратарем «Ливерпуля» с ассистом до этого был Рейна.

Красота была не только на поле
Лучше этого «Ливерпуля» только небо над ним 😍