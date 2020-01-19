Балотелли сыграл против «Кальяри» восемь минут – вышел на замену и удалился

19 января 2020, 19:30

Вот такой матч получился у Марио Балотелли:

  • 74 минута. Выход на замену.
  • 81 минута. Желтая карточка.
  • 82 минута. Прямая красная.
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

«Брешиа» и «Кальяри» сыграли вничью со счетом 2:2. У Балотелли в этом сезоне есть пять мячей в Серии А, его команда идет в зоне вылета. Gracenote Live пишет, что только два игрока из топ-5 лиг получали удаления в каждом из последних четырех сезонов – это Жемерсон («Монако») и Балотелли.

Балотелли бывает таким разным
Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
Балотелли постоянно психует из-за расизма, а его оскорбляют даже фанаты сборной