«Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!» – эмоции нового тренера «Барселоны»

Отрывок из пресс-конференции Кике Сетьена:



«Я считаю себя достойным для этой работы, но я понимаю, что иногда этого недостаточно. Я собираюсь наслаждаться каждой секундой здесь, пока мне не придется уйти. Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!». Лучшего места не придумать, и это реальность».