Мейвезер объявил, что во второй раз подерется с Макгрегором в 2020 году

Эту запись Флойд Мейвезер разместил в инстаграме. Больше никто пока не подтверждал, что бой состоится.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор уже встречались в 2017 году. Тогда поединок проходил по правилам бокса. Мейвезер выиграл – это был его последний бой в профессиональной карьере.