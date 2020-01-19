Мейвезер объявил, что во второй раз подерется с Макгрегором в 2020 году
19 января 2020, 09:50
Эту запись Флойд Мейвезер разместил в инстаграме. Больше никто пока не подтверждал, что бой состоится.
Этот контент не поддерживается в AMP
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор уже встречались в 2017 году. Тогда поединок проходил по правилам бокса. Мейвезер выиграл – это был его последний бой в профессиональной карьере.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить