Мейвезер объявил, что во второй раз подерется с Макгрегором в 2020 году

19 января 2020, 09:50

Эту запись Флойд Мейвезер разместил в инстаграме. Больше никто пока не подтверждал, что бой состоится.

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Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор уже встречались в 2017 году. Тогда поединок проходил по правилам бокса. Мейвезер выиграл – это был его последний бой в профессиональной карьере.

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