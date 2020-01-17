Болельщик сделал свадебный костюм с принтом «Арсенала» – собрал 26 тысяч лайков
17 января 2020, 10:01
Болельщик «Арсенала» Дрю, живущий в Нью Йорке, сделал себе особенный костюм на свадьбу с принтом в стиле любимого клуба. Подкладка пиджака напоминает гостевую форму, которую «Арсенал» использовал в 1991-1993 годах.
Особый костюм сделала компания из Чикаго ESQ Clothing, которая занимается одеждой на заказ. Она уже не раз сотрудничала со спортивными командами: зацените их костюмы на фотографиях ниже.
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