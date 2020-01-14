«Барселона» уволила Вальверде и назначила Сетьена. Клуб идет на первом месте в Примере

14 января 2020, 01:45

«Барселона» расторгла контракт с тренером Эрнесто Вальверде.

Испанец возглавлял клуб с лета 2017 года и выиграл с ним четыре трофея. Он дважды стал чемпионом Испании и завоевал Кубок и Суперкубок.

Под руководством Вальверде «Барселона» выиграла 97 матчей из 145, разница мячей в этих играх – 339:128.

По проценту побед в Примере Вальверде – пятый тренер в истории «Барсы».

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Теперь в клубе будет работать Кике Сетьен, последним клубом которого был «Бетис». Сетьен подписал контракт с «Барселоной» до 2022 года.

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Все фото: imago sportfotodienst / Global Look Press
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