«Лестер» дома не выигрывает у «Саутгемптона» с апреля 2016 года. В этом сезоне клуб победил 9:0 в гостях

Победный мяч в ворота «Лестера» забил Дэнни Ингз. У него уже 14 голов в этом сезоне.

25 октября 2019-го. «Саутгемптон» – «Лестер» – 0:9

11 января 2020-го. «Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2

На домашнем стадионе в АПЛ «Лестер» не выигрывает у «Саутгемптона» с апреля 2016 года.

12 января 2019-го «Саутгемптон» тоже выиграл у «Лестера» со счетом 2:1.