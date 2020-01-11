«Лестер» дома не выигрывает у «Саутгемптона» с апреля 2016 года. В этом сезоне клуб победил 9:0 в гостях
11 января 2020, 20:10
Победный мяч в ворота «Лестера» забил Дэнни Ингз. У него уже 14 голов в этом сезоне.
- 25 октября 2019-го. «Саутгемптон» – «Лестер» – 0:9
- 11 января 2020-го. «Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2
На домашнем стадионе в АПЛ «Лестер» не выигрывает у «Саутгемптона» с апреля 2016 года.
12 января 2019-го «Саутгемптон» тоже выиграл у «Лестера» со счетом 2:1.
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