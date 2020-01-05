Еще одна уникальность Балотелли: в 2010-м и 2020-м забил первые голы десятилетия в Серии А

6 января 2010 года 19-летний Марио Балотелли первым в Серии А забил в новом десятилетии . Его «Интер» победил 1:0 в гостях «Кьево».

Балотелли забил на 12-й минуте – сначала не реализовал выход один на один, но повторным ударом попал в ворота. Тогда за «Интер» играли Куарежма, а тренировал Жозе Моуринью – настолько это было давно.

5 января 2020 года 29-летний Марио Балотелли снова забил первый гол десятилетия в чемпионате . После небольшого перерыва возобновились матчи итальянской Серии А. Первая в 18-м туре – игра в Брешии, где местный клуб принимает «Лацио». В первом тайме «Брешиа» повела 1:0.

Получив пас от Сабелли, Марио реализовал выход один на один примерно с угла вратарской. Случилось это на 18-й минуте.