Нани переехал в МЛС. Бесплатно

Он ушел в «Орландо» – тот самый клуб, который основан в 2015-м и привлекал для стартового пиара Кака. Нани в ноябре исполнилось 32 года.



Португалец перешел бесплатно и подписал трехлетний контракт. «Орландо» в прошлом году занял последнее 12-е место в Восточной конференции.



Прикольно, что одноклубником Нани будет Жоау Моутинью. Но это не многолетний партнер по «Спортингу» и сборной Португалии, а молодой 21-летний защитник, который с начала карьеры выступает в США. Просто он – полный тезка знаменитого полузащитника Жоау Моутинью, который сейчас играет за «Вулверхэмптон».