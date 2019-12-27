«Милан» заключил с Ибрагимовичем полугодовой контракт с опцией продления

• Если контракт будет продлен, доход Ибрагимовича составит от 4,5 до 6 млн евро, включая бонусы . Но официальной информации от клуба по зарплате пока нет.

• Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил , что в этом сезоне Златан заработает три миллиона евро .

• Контракт заключен до июня 2020 года с возможностью продления на сезон .

«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю, – сказал Златан. – Буду биться с одноклубниками, чтобы изменить ход сезона и сделаю все для достижения наших целей».

«Милан» сообщил, что Ибра приедет в город 2 января для прохождения медосмотра, а затем начнет тренировки с клубом и даст пресс-конференцию.