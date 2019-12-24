Ночь Ничушкина в НХЛ: гол, передача, драка. Забил еще и головой!

Гол Ничушкина состоялся при счете 6:3 и был последним в матче. Шайба попала ему в лицо и отлетела в ворота.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в игре против «Вегаса» исполнил хет-трик Горди Хоу: забил, ассистировал и подрался. Его команда выиграла 7:3.

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За 20 минут до этого «Колорадо» укрепил преимущество после дубля Бельмара, а ассистировал ему Ничушкин.

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Драка произошла во втором периоде – с защитником «Вегаса» Энгелландом, затем Ничушкин получил пять минут штрафа.

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Ничушкин за последний месяц сыграл 15 матчей – у него семь голов и четыре голевые передачи за это время, а всего в сезоне – 7+6 при показателе полезности «+13».

«Колорадо» идет третьим в западной конференции НХЛ. Клуб прервал серию из двух поражений подряд, но в последних пяти матчах лишь дважды побеждал.