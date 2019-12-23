«Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это». Хонда тоже покинул «Витесс»

33-летний японский легионер Кейсуке Хонда присоединился к «Витессу» в начале ноября, когда клуб еще тренировал Леонид Слуцкий – раньше они вместе работали в ЦСКА.

Слуцкого уволили через месяц, спустя пару недель о своем уходе объявил и Хонда.

«Когда я пришел сюда, моя миссия была в том, чтобы изменить ситуацию. У меня не вышло. Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это. Вот почему я не думаю, что должен играть здесь дальше. Высоко ценю то, как фанаты и одноклубники относились ко мне», – сообщил Хонда на официальном сайте «Витесса».

И записал видеообращение: