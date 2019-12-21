Анчелотти последовательно поработал в пяти ведущих чемпионатах. Теперь заходит на второй круг

Карло Анчелотти подписал контракт с «Эвертоном» до конца сезона-2023/24.

В 2009 году Карло Анчелотти впервые уехал из Италии – до этого он играл и работал тренером только там. Дальше все было так:

«Челси» (Англия)

«ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Наполи» (Италия)

Теперь Анчелотти ушел на работу в английский «Эвертон». «Это отличный клуб с богатой историей и очень страстной фанатской базой. У владельца и членов правления есть четкое видение достижения успеха и турниров. Это то, что мне нравится. Я очень рад возможности работать со всеми в Клубе, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь», – сказал Анчелотти после назначения.