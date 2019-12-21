Анчелотти последовательно поработал в пяти ведущих чемпионатах. Теперь заходит на второй круг

21 декабря 2019, 15:19
Карло Анчелотти подписал контракт с «Эвертоном» до конца сезона-2023/24.
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2009 году Карло Анчелотти впервые уехал из Италии – до этого он играл и работал тренером только там. Дальше все было так:

  • «Челси» (Англия)
  • «ПСЖ» (Франция)
  • «Реал» (Испания)
  • «Бавария» (Германия)
  • «Наполи» (Италия)

Теперь Анчелотти ушел на работу в английский «Эвертон». «Это отличный клуб с богатой историей и очень страстной фанатской базой. У владельца и членов правления есть четкое видение достижения успеха и турниров. Это то, что мне нравится. Я очень рад возможности работать со всеми в Клубе, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь», – сказал Анчелотти после назначения.

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