Что Путин говорил о спорте, допинге и решении WADA

19 декабря 2019, 15:42
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Там он ответил на вопросы, связанные со спортом.

Об отстранении России от Олимпиады

  • Решение носит политический характер.
  • Дважды наказывают за одно дело.
  • Россия должна выступать под своим флагом.
  • Страдают чистые спортсмены, которые точно не виноваты (вспомнил фигуристок).

Матчи Евро-2020 точно пройдут в России?

«Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. WADA же не вернет деньги за билеты? Это ерунда».

Напоминаем: по Евро-2020 все было известно еще до решения о дисквалификации. Чемпионат Европы – это не мультиспортивное соревнование, поэтому никакие запреты его не касаются.

Что с другими турнирами?

«Решение WADA – рекомендация. Федерации принимают решения о местах проведения турниров. Ярославль, скорее всего, примет чемпионат мира по волейболу».

Напоминаем: турнир планируется в 2022 году. Сегодня стало известно, что РУСАДА обжалует в суде четырехлетнее отстранение России от спорта и запрет на проведение крупных международных турниров.

Тут все подробности решения WADA
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