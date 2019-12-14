Официально: Хабиб и Фергюсон подерутся 18 апреля на UFC 249

Бой Хабиба и Фергюсона состоится в Нью-Йорке на UFC 249. Раньше дату называли по слухам, теперь утвердили – 18 апреля 2020 года.

Ранее бой срывался уже четырежды по причине здоровья бойцов – в 2015-м и 2017-м из-за Хабиба, в 2016-м и 2018-м – из-за Фергюсона.

Сейчас предполагается, что пресс-конференция обоих бойцов состоится в январе. У каждого из них – по 12 побед подряд в UFC.

«Я — ингредиент, недостающий мерзкому напитку под названием Хабиб», – заявил Фергюсон в инстаграме днем ранее. «Я намного лучше Фергюсона в борьбе, намного лучше физически, я крепче него и еще не проигрывал, в отличие от него. В отличие от Тони, я еще не падал на канвас. Бить я умею, а его буду особенно сильно бить», – так сказал Хабиб.

В двух последних поединках Фергюсон победил Петтиса и Серроне, а Нурмагомедов – Макгрегора и Порье.