Трейлер фильма «Стрельцов». Главная роль – Петров

Компания Central Partnership показала трейлер фильма о нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

Фильм снят о судьбе Стрельцова, который стал олимпийским чемпионом в 19 лет. Стрельцов должен был сыграть на ЧМ-1958 в Швеции, но его обвинили в изнасиловании. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Стрельцов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Через пять лет его освободили.

Режиссер и продюсер фильма – Илья Учитель, главную роль сыграл Александр Петров.