Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»

08 декабря 2019, 15:15

Главные достижения в тренерской карьере Массимо Карреры:

  • Работа помощником Антонио Конте в чемпионском «Ювентусе».
  • Победа в чемпионате России со «Спартаком».

Карреру уволили из «Спартака» 22 октября 2018 года. С того времени он не работал. Назначение в греческий АЕК случилось после срыва переговоров с Леонидом Слуцким. АЕК выходил на Слуцкого с конкретным предложением, но тот слишком долго думал. Тогда АЕК переключился на Карреру.

В твиттере АЕКа опубликовали исторический момент (так они его назвали) с подписанием контракта сроком до лета 2021 года.

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И много фотографий:

Все фото: твиттер АЕКа
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