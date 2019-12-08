Поветкин и Хантер договорились о реванше
08 декабря 2019, 00:17
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей. Первый судья выступил за Поветкина, второй — за Хантера. И третий рефери присудил ничью (кстати, первая ничья в карьере Поветкина).
После поединка Поветкин сказал: «Я думаю, был равный бой. Спасибо сопернику за хороший бой и хороший урок. В принципе, спокойно восстановился после того, как он меня потряс в первом раунде. Я не ожидал, что он начнет так давить с самого начала. С радостью проведу с Хантером еще один бой».
Хантер же тоже заинтересовался в реванше. Осталось только договориться о дате и месте проведения.
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