Поветкин и Хантер договорились о реванше

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей. Первый судья выступил за Поветкина, второй — за Хантера. И третий рефери присудил ничью (кстати, первая ничья в карьере Поветкина).

После поединка Поветкин сказал: «Я думаю, был равный бой. Спасибо сопернику за хороший бой и хороший урок. В принципе, спокойно восстановился после того, как он меня потряс в первом раунде. Я не ожидал, что он начнет так давить с самого начала. С радостью проведу с Хантером еще один бой».

Хантер же тоже заинтересовался в реванше. Осталось только договориться о дате и месте проведения.