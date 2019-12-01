Капитан «Амура» защищал жену от преступника и попал в больницу
01 декабря 2019, 15:20
На парковке одного кафе Хабаровска случилась потасовка. Неизвестный напал на жену капитана «Амура» Максима Кондратьева. Кондратьев был рядом, поэтому защитил свою жену.
В ходе потасовки Кондратьев получил сильный удар по голове, из-за чего был доставлен в больницу. Нападавшего же задержала полиция. Как сообщает Regnum, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Кондратьеву уже оказали первую помощь, сейчас его состояние оценивается как среднее. Пресс-служба «Амура» отмечает, что клуб помогает Кондратьеву в восстановлении. Его жена не пострадала.
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