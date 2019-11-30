Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей
30 ноября 2019, 23:35
Россия, Дания, Финляндия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020. Бельгия – фаворит, но у нее есть неудобная статистика с финнами. За всю историю футбола команды встречались 13 раз: было 4 ничейных исхода, 4 победы Финляндии и 5 побед у Бельгии. Но в последних семи матчах наблюдается полное преимущество финнов (3 ничьи, 4 победы). Смотрите:
- 2016. Бельгия – Финляндия – 1:1
- 2011. Бельгия – Финляндия – 1:1
- 2010. Финляндия – Бельгия – 1:0
- 2007. Бельгия – Финляндия – 0:0
- 2007. Финляндия – Бельгия – 2:0
- 2001. Финляндия – Бельгия – 4:1
- 1999. Бельгия – Финляндия – 3:4
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить