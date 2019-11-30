Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей

Россия, Дания, Финляндия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020. Бельгия – фаворит, но у нее есть неудобная статистика с финнами. За всю историю футбола команды встречались 13 раз: было 4 ничейных исхода, 4 победы Финляндии и 5 побед у Бельгии. Но в последних семи матчах наблюдается полное преимущество финнов (3 ничьи, 4 победы). Смотрите:

2016. Бельгия – Финляндия – 1:1

2011. Бельгия – Финляндия – 1:1

2010. Финляндия – Бельгия – 1:0

2007. Бельгия – Финляндия – 0:0

2007. Финляндия – Бельгия – 2:0

2001. Финляндия – Бельгия – 4:1

1999. Бельгия – Финляндия – 3:4