Похоже, Эмери просто не умеет работать вне Испании

В Испании всегда было хорошо:



• «Лорка Депортиво»: сразу же поднял в Сегунду Б, на второй сезон стал лучшим тренером дивизиона



• «Альмерия»: тоже улучшил результаты, тоже стал лучшим тренером дивизиона



• «Валенсия»: три третьих места подряд в Ла лиге



• «Севилья»: три победы подряд в Лиге Европы



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Вне – плохо:



• «Спартак»: полгода работы, конфликты с игроками, увольнение



• «ПСЖ»: два года работы, внутренние титулы, провалы в ЛЧ, ссоры с футболистами, увольнение



• «Арсенал»: полтора года работы, ноль достижений, конфликты с игроками, увольнение