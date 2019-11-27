Капитан «Валенсии» реализовал только один пенальти в еврокубках. Но все равно постоянно пытается

«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью со счетом 2:2. Тут впервые за 122 игры отметился голом Матео Ковачич. Со стороны «Валенсии» все привычно: в середине второго тайма капитан «Валенсии» Дани Парехо пошел бить одиннадцатиметровый. В этом моменте голкипер «Челси» Кепа наработал на сэйв для красивых кадров, но все ожидаемо.

В карьере Парехо набралось девять нереализованных пенальти – четыре из них были в еврокубках. Забил Парехо только в игре с «Лиллем» (4:1) в Лиге чемпионов этого сезона. Вот все пенальти от Парехо в еврокубковых турнирах. Даже в этой Лиге чемпионов у него уже отрицательная статистика по одиннадцатиметровым.

Не забил:

18/19, ЛЧ – «Ювентус»

18/19, ЛЕ – «Вильярреал»

19/20, ЛЧ – «Аякс»

19/20, ЛЧ – «Челси»

Забил: