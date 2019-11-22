На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании

22 ноября 2019, 15:03

Вкинем маленький, но важный факт. Трех матчей в группе в Санкт-Петербурге у сборной России не будет, хотя это было возможно. В каждой группе по две страны-хозяйки чемпионата Европы. Каждая из них проведет на домашнем стадионе минимум два матча. Хозяина очной встречи выбирают по жребию – тут победила Дания.

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Для сборной России получается такой расклад по матчам (указали произвольный порядок). Осталось выяснить последнюю команду, которая станет соперником сборной на Евро-2020.

  • Россия – Бельгия (Санкт-Петербург)
  • Дания – Россия (Копенгаген)
  • Россия – неизвестный соперник (Санкт-Петербург)
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