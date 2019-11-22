За два дня Мейвезер сказал противоположные вещи: не вернется на ринг, возобновит карьеру в 2020-м

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Флойд Мейвезер становился чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях. Его последний поединок был еще в 2017-м: тогда Мейвезер подрался по правилам бокса с бойцом UFC Конором Макгрегором. Победил, из-за чего еще больше укрепился в статусе бойца, которому важны шоу и финансы. В карьере Мейвезера нет поражений – у него 50 побед, учитывая бой с Макгрегором.

Поединок Мейвезера и Макгрегора организовывал президент UFC Дэйна Уайт. Теперь Мейвезер объявил, что они снова сотрудничают: «Я опять работаю с Дэйной Уайтом, чтобы дать миру еще одно захватывающее событие в 2020 году». Возможно, возвращение к боям будет совсем не через бокс – не зря Мейвезер мечтал о поединке с Хабибом.